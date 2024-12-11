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Археолог-нелегал в Ульяновской области выкапывал предметы старины и продавал их коллекционерам
Сегодня, 11:33
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Археолог-нелегал в Ульяновской области выкапывал предметы старины и продавал их коллекционерам

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Полиция остановила преступную деятельность по реализации древних артефактов в регионе.

Археолог-нелегал в Ульяновской области выкапывал предметы старины и продавал их коллекционерам. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления МВД РФ через социальные сети. В настоящее время криминальный делец проходит в качестве фигуранта уголовного дела по части 3 статьи 243.2 УК РФ. Житель областного центра подозревается в незаконных поиске и изъятии археологических предметов из мест их залегания. 

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пресс-служба МВД РФ

Согласно предварительной информации, в период с начала 2023 по февраль 2024 года злоумышленник  занимался раскопками в районе села Атяшкино Сурского района. При этом у местного жителя не было разрешения напроведение археологических полевых работ. Изыскания велись в местах, включенных в перечень выявленных объектов культурного наследия. Найденные древние артефакты подозреваемый реализовывал коллекционерам через Интернет. 

Российские правоохранительные органы и сотрудники ФСБ РФ по Ульяновской области задержали подозреваемого. У мужчины изъяты металлоискатель, около сотни предметов старины. В список попали древняя икона, а также монеты и украшения эпохи раннего Средневековья.  Фигуранту расследования избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.  Следственные органы назначили комплекс исследований,  включая проведения историко-культурных и историко-археологических экспертиз. 

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Фото и видео: МВД медиа

Теги: археология, средневековье, ульяновская область
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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