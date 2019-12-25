Архангельские рыбоводы учатся разводить рыбу у коллег из Выборгского района

Делегация этого региона приехала перенимать опыт в Выборгский район, который занимает 1 место в Ленобласти по выращиванию рыбы.

Делегация Архангельской области посетила Выборг с рабочим визитом. На двух предприятиях Приморского поселения побывали представители 10 рыбоводных хозяйств, правительства Архангельской области, также правительства 47 региона и районной администрации. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Архангельские рыбоводы ознакомились с деятельностью рыбоводных комплексов "Волна" и "Рыбная ферма". Так, представители отрасли изучили работу производителя посадочного материала форели, весь процесс выращивания рыбы.

Архангельская область только начинает заниматься рыбоводством, основное производство у них – рыболовство. Опыт Выборгского района, который занимает 1 место в Ленобласти по выращиванию рыбы, будет полезен представителям отрасли.

Как отмечает руководитель районного АПК Надежда Литвиненко, показатели выборгских рыбхозяйств ежегодно улучшаются. Так, в 2019 году было выращено 5952 тонн товарной рыбы, что составило 134% по сравнению с 2018 годом.

Отметим, за I полугодие 2020 года в Выборгском районе уже выращено 3616 тонн рыбы, что в 1,5 раза больше того же периода прошлого года.



Ранее мы рассказали о том, что пчеловоды Выборгского района начали медосбор.

Фото: администрация Выборгского района