Архангельск и Петрозаводск обошли Петербург в рейтинге городов с высокой культурой

Исследование предполагало скорее не только наличие культурных объектов, а желание жителей взаимодействовать с ними.

По данным исследования Вышей школы экономики, Петербург стал на шаг дальше от статуса культурной столицы. В рейтинге российских городов с самым богатым культурным капиталом Северная столица заняла лишь 13-ое место, уступив Петрозаводску и Архангельску. Об этом сообщает "Известия".

Москва в рейтинге ВШЭ и вовсе стала 28-ой. Результаты можно объяснить тем, что специалисты оценивали скорее не число и разнообразие культурных объектов, а желание жителей с ними взаимодействовать. Таким образом, в первую десятку топа вошли города с наибольшим потенциалом культурного роста.

Как уточнил изданию заведующий лабораторией исследований культуры факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Руслан Хестанов, результаты рейтинга можно объяснить тем, что у людей в небольших городах больше свободного времени по сравнению с соотечественниками из мегаполисов.

Ранее мы сообщили о том, что рейтинг городов с лучшими музеями России возглавил Петербург.

Фото: Piter.TV