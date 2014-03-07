Аргентинского динозавра признали самым древним титанозавром Земли

Открытие доказывает, что Южная Америка является прародиной ящеров.

Предполагается, что найденные на северы Патагонии окаменелые кости принадлежат самому древнему титанозавру на планете. Ученые уверены, что Южная Америка является прародиной ящеров.



Титанозавры были растительноядными динозаврами. В длину они достигали до 12 метров, а весили в среднем 13 тонн и существовали примерно 70 миллионов лет назад на территории современных Южной Америки, Юго-Восточной Азии и южной Европы. Вид входит в группу зауропод, как и диплодоки, брахиозавры и самые крупные динозавры-аргентинозавры. Палеонтологи затрудняются объяснить, как именно первые зауроподы расселились по планете, но предполагают, что первые титанозавры появились в конце юрского периода, то есть более 170 миллионов лет назад. Доказать эту гипотезу пока невозможно.



Для того, чтобы узнать, как произошли титанозавры и зауроподы, ученые проанализировали фрагменты костей динозавтра и пришли к выводу, что они принадлежали 20-метровому представителю вида. Ранее ученые не изучали динозавров этого вида.



Ранее мы писали, что ученые СПбГУПТД создали материал, способный защитить "черные ящики" самолетов.



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