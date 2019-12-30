Бывшего замглаву Всеволожска арестовали по обвинению в получении взятки

Предполагается, что депутат получил через посредника не менее 4,9 млн рублей.

Следственные органы СК РФ по Ленобласти продолжают расследовать уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего заместителя главы Всеволожска. Депутат курировал безопасность муниципального образования, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в ведомстве 27 января.

По версии следствия, в период с июля 2017 по июль 2018 обвиняемый каждый месяц получал взятки одного из учредителей коммерческой организации через посредника. За это депутат оказывал ему общее покровительство. За год мужчина получил не менее 4,9 млн рублей.

По требованию суда бывшего замглаву МО заключат под стражу. Расследование продолжается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что участники массовой драки на Заставской заплатят тысячу рублей.

Фото: pixabay.com