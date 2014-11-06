Суд арестовал таксиста по обвинению в изнасиловании петербурженки

Фигурант дела пробудет под стражей до 3 ноября.

По решению Невского районного суда в Петербурге арестован гражданин Киргизии, работающий водителем такси. Он обвиняется в изнасиловании пассажирки. Об это сообщила Объединённая пресс-службе судов города.

Напомним, что 4 сентября в полицию обратилась 34-летняя женщина, заявив о том, что вызвала такси в нетрезвом состоянии и уснула по дороге. Водитель воспользовался беспомощным положением потерпевшей и изнасиловал её.

Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Мужчину поместили под стражу на 2 месяца, до 3 ноября. Он поставлен на миграционный учёт.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские наркоторговцы получили 30 лет тюрьмы на всех.

Фото: Piter.TV