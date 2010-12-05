Петербургские наркоторговцы получили 30 лет тюрьмы на всех

Банда за все время совершила 6 особо тяжких преступлений и покушений на них.

Петербургский суд приговорил группу наркоторговцев к 30 годам заключения. Об этом5 сентября рассказали в пресс-службе судов.

Следствие установило, что с января 2017 по август 2019 мужчина организовал банду. Ее члены фасовали и продавали наркотики. Глава группировки приискивал крупные партии метадона, которые помещал в специальные тайники. Банда за все время совершила 6 особо тяжких преступлений и покушений на них.

В результате организатор банды получил 7 лет 5 месяцев тюрьмы, один из участников — 7 лет 2 месяца, другой — 6 лет 10 месяцев. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима. Пока ещё приговор в законную силу не вступил.

Фото: Piter.tv

