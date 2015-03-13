Арест продлили начальнику отделения военкомата Фрунзенского района по делу о взятке

В 250 тыс. рублей обошелся военный билет с категорией В, который обозначает ограниченную годность к военной службе.

В четверг, 13 октября, Дзержинский районный суд Петербурга продлил на 48 суток арест начальнику отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военкомата Фрунзенского района Алексендру Петрочуку. Его обвиняют в получении взятки, пишут в объединенной пресс-службе судов города.

Следователь ходатайствовал об аресте фигуранта. По его словам, Петрочук через посредников получал взятки, за которые нелегально способствовал освобождению взяткодателей от призыва. Так, в 250 тыс. рублей обошелся военный билет с категорией В, который обозначает ограниченную годность к военной службе. Из них 50 тыс. рублей забирали посредники.

Напомним, его задержали накануне, 12 октября, и предъявили обвинение. Продлить срок задержания просила защита фигуранта, объяснив это необходимостью сбора доказательств необоснованности его ареста.

Ранее петербуржцы подали 14 исков об отмене мобилизации в суды. Один из заявителей хочет понять через суд, как его зачислили в мотострелковый полк, когда он профессиональный артиллерист.

Фото: piter.tv