Главу Балтийской промышленной компании поместили в СИЗО

По решению Смольнинского районного суда, гендиректор Балтийской промышленной компании (АО "БПК") Диана Каледина была арестована по подозрению в мошенничестве при поставках оборудования. Об этом сообщила Объединённая пресс-службе судов.
Как полагает следствие, БПК поставила двум заказчикам (АО "Звезда-редуктор" и АО "Красмаш") станки по траншам на 84,1 млн и 76,8 млн рублей. При получении товара обнаружены комплектующие, произведённые в КНР и на Тайвани. Тем самым компания нарушила запрет на использование импортных комплектующих в ОПК. Для этого сотрудники АО "БПК" подделали данные технического задания и спецификации к контракту, нанеся ложную маркировку на оборудование.
Каледина возражала против ареста и попросила избрать ей запрет определенных действий. Её поместили под стражу 22 октября 2022 года.
Ранее мы сообщили о том, что проректора "Техноложки" арестовали по делу о мошенничестве.
Фото: Piter.TV
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