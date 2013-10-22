Главу Балтийской промышленной компании поместили в СИЗО

Диана Каделина стала подозреваемой по делу о крупном мошенничестве. Она пробудет под стражей до 22 октября 2022 года.

По решению Смольнинского районного суда, гендиректор Балтийской промышленной компании (АО "БПК") Диана Каледина была арестована по подозрению в мошенничестве при поставках оборудования. Об этом сообщила Объединённая пресс-службе судов.

Как полагает следствие, БПК поставила двум заказчикам (АО "Звезда-редуктор" и АО "Красмаш") станки по траншам на 84,1 млн и 76,8 млн рублей. При получении товара обнаружены комплектующие, произведённые в КНР и на Тайвани. Тем самым компания нарушила запрет на использование импортных комплектующих в ОПК. Для этого сотрудники АО "БПК" подделали данные технического задания и спецификации к контракту, нанеся ложную маркировку на оборудование.

Каледина возражала против ареста и попросила избрать ей запрет определенных действий. Её поместили под стражу 22 октября 2022 года.

Ранее мы сообщили о том, что проректора "Техноложки" арестовали по делу о мошенничестве.

Фото: Piter.TV