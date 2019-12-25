Проректора "Техноложки" арестовали по делу о мошенничестве

Общая сумма ущерба составила 40 млн рублей.

Неделю назад прошли обыски у проректора по научной работе Санкт-Петербургского государственного технологического института. Об этом рассказали 31 августа в региональном Главке.

По данным Главка, проректор и неустановленные лица заключили фиктивный договор на работу между вузом и аффилированной фирмой. Сумма контракта составила 1,5 млн рублей, а фактическая стоимость проекта не превышала 40 тыс. рублей. Разницу злоумышленники потратили на свои нужды.

Полицейские возбудили дело по статье "мошенничество". Обыски прошли не только у сотрудника вуза, но и по 16 адресам. Правоохранители забрали компьютеры, документы и мобильные телефоны. Они установили ещё несколько эпизодов хищения. Общая сумма ущерба составила 40 млн рублей.

Подозреваемого в мошенничестве проректора отправили в СИЗО.

По данным сайта СпбГТИ, проректором по научной работе числится Александр Гарабаджиу.

Фото: Piter.tv

