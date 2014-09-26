Четверо болельщиков "Зенита" были арестованы за драку на матче с "Ахматом"

Нарушители порядка получили штрафы и административный арест.

Решением Петроградского районного суда болельщики, устроившие драку на матче "Зенит" – "Ахмат", получили административные наказания. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что игра проходила 5 ноября на "Газпром Арене". Из протоколов следует, что четверо фанатов подрались на трибуне сектора А215. Они создали угрозу собственной безопасности, а также безопасности, жизни и здоровью остальных присутствующих на матче граждан.

Суд назначил двоим задержанным сутки административного ареста, аещё двоих оштрафовал на 10 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что избивший велосипедиста полицейский получил условный срок.

Фото: Piter.TV