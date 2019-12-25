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Глава МЧС поддержал идею губернатора Ленобласти о передачи диких пляжей арендаторам
Сегодня, 9:40
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Глава МЧС поддержал идею губернатора Ленобласти о передачи диких пляжей арендаторам

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Глава региона отметил, что такая мера сократит число гибелей людей в местах, непредназначенных для купания.

Глава МЧС РФ Александр Куренков провёл встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Руководитель ведомства одобрил передачу диких пляжей региона арендаторам, поскольку на нелицензированных пляжах часто гибнут люди. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Дрозденко подчеркнул, что с передачей пляжей в частные руки на территории региона появится больше приспособленных для купания мест, при этом количество смертей пойдёт на спад.

Куренков поддержал идею и отметил, что такую работу необходимо провести.

Ранее мы сообщили о том, что спасатели Ленобласти получили новую технику в Гатчине.

Фото: Пресс-служба правительства Ленобласти 

Теги: александр дрозденко, дикие пляжи, ленинградская область, мчс
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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