Глава МЧС поддержал идею губернатора Ленобласти о передачи диких пляжей арендаторам

Глава региона отметил, что такая мера сократит число гибелей людей в местах, непредназначенных для купания.

Глава МЧС РФ Александр Куренков провёл встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Руководитель ведомства одобрил передачу диких пляжей региона арендаторам, поскольку на нелицензированных пляжах часто гибнут люди. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Дрозденко подчеркнул, что с передачей пляжей в частные руки на территории региона появится больше приспособленных для купания мест, при этом количество смертей пойдёт на спад.

Куренков поддержал идею и отметил, что такую работу необходимо провести.

Ранее мы сообщили о том, что спасатели Ленобласти получили новую технику в Гатчине.

Фото: Пресс-служба правительства Ленобласти