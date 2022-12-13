Самозанятым в Петербурге предложили право на аренду у города участков под НТО

Мера направлена на поддержку данной категории работников.

В Северной столице намерены передать самозанятым право на аренду у городских властей участков под размещение нестационарных торговых объектов (НТО). После нововведения городское законодательство будет окончательно согласовано с федеральным, изменения в которое внесли в конце 2022 года. Об этом сообщило издание "Вечерка".

Инициатива рассматривается как мера поддержки самозанятых: на уровне страны она предусмотрена на время действия налога на профессиональный доход, то есть, с 2019 по (предположительно) 2028 год.

По словам председателя Комитета по законодательству петербургского ЗакСа Всеволода Беликова, за счёт нововведения деятельность самозанятых станет более прозрачной и понятной для них самих. В свою очередь, директор петербургского Центра развития и поддержки предпринимательства Лев Кузнецов отметил в беседе с изданием, что за 2022 год прирост численности самозанятых в Петербург (62%) оказался выше прироста числа субъектов малого и среднего бизнеса (1,5%).

В декабре статус самозанятых получили 417 тыс. горожан. Их средний возраст составляет примерно 35 лет. Прежде всего они работают в сфере предоставления услуг населению (такси, доставка, сдача квартир в аренду, ремонт, репетиторство).

Ранее мы сообщили о том, что число вакансий с премиями в Петербурге возросло на 90%.

Фото: Piter.TV