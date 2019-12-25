Отчет о своей работе АСВ должно предоставить 15 марта 2021 года.

В понедельник, 30 марта, стало известно о том, что в Петербурге официально признали "Невский банк" банкротом. Соответствующая информация опубликована на Едином федеральном реестре сведений о банкротствах.

"Публичное акционерное общество "Невский народный банк" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство", —сказано в сообщении.

Напомним, что 13 декабря 2019 года у соответствующего банка отозвали лицензию. Как оказалось, банк утратил капитал из-за хищения значительной части активов.

Отметим, что "Невский банк" занимал 317-е место в банковской системе РФ.

Ранее мы сообщали о том, что петербурженка отдала мошеннику 230 тысяч рублей за "долги" брата.

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