Арбитражный суд Петербурга начнёт проводить заседания в режиме online

Для связи будет использоваться Skype.

В субботу, 18 апреля, сотрудники Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области рассказали о возможности проведения судебных заседаний с участием лиц, находящихся на самоизоляции. Информация об этом появилась на официальном сайте суда.

С 20 апреля 2020 года, посредством программного сервиса Skype, судебные заседания начнут проводится в режиме online. Для этого участники процесса должны минимум за 24 часа подать специальные заявления о согласии на электронный сервис "Мой Арбитр". Вместе с заявлением нужно будет приложить необходимые документы.

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