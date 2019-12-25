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Арбитражный суд Петербурга начнёт проводить заседания в режиме online
Сегодня, 10:46
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arteliseev

Арбитражный суд Петербурга начнёт проводить заседания в режиме online

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Для связи будет использоваться Skype.

В субботу, 18 апреля, сотрудники Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области рассказали о возможности проведения судебных заседаний с участием лиц, находящихся на самоизоляции. Информация об этом появилась на официальном сайте суда.

С 20 апреля 2020 года, посредством программного сервиса Skype, судебные заседания начнут проводится в режиме online. Для этого участники процесса должны минимум за 24 часа подать специальные заявления о согласии на электронный сервис "Мой Арбитр". Вместе с заявлением нужно будет приложить необходимые документы. 

Ранее мы писали, что в Смольном рассказали, в каком районе чаще всего ловили нарушителей в парках и на площадках.

Фото: Pixabay

 

 

Теги: online, коронавирус, самоизоляция, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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