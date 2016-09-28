Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск о запрете в России BlaBlaCar

В деле о помощи нелегальным перевозчикам также выступают и третьи лица.

В Арбитражном суде Москвы рассмотрят заявление с просьбой запретить деятельность компании BlaBlaCar. Иск подала астраханская транспортная компания. Предварительные слушания по делу назначены на первое августа. В пресс-службе ответчика отказались от комментариев.

Напомним, что еще в ноябре прошлого года "Объединение автопассажирских перевозчиков" просила Таганский суд столицы разобраться с BlaBlaCar. Причиной обвинения стало то, что компания якобы помогает нелегальным перевозчикам, а также уходит от налогообложения и не обеспечивает безопасность пользователей сервиса. Тогда инстанция отказалась рассматривать иск.

После этого, в январе 2019 года BlaBlaCar запустила новый проект - платформа, занимающуюся регулярными маршрутами автобусов. Именно эта деятельность и привлекла внимание суда. К ответу привлечены третьи лица: еще восемь транспортных компаний и ИП, а также "Ассоциация региональных пассажирских перевозчиков".

Ранее Piter.tv писал о том, что россияне накопили 80 млрд. просрочки по ипотечным кредитам.

Видео: YouTube/BlaBlaCar Russia