Арбитраж Петербурга взыскал 100 тыс. долларов с финской компании

Несмотря на претензии российской стороны о возврате долгов, ответа от финского контрагента получено не было, вследствие чего дело дошло до арбитражного суда.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области принял решение удовлетворить иск АО "Евросиб СПб-транспортные системы" к финской компании Scandinavian Freight Oy. Сумма претензий первоначально составляла 272,12 тысячи долларов, однако решением суда она была уменьшена до 92,1 тысячи рублей. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Истец предоставил доказательства того, что стороны в течение длительного периода сотрудничали, выполняя условия договора оказания транспортных услуг по железнодорожному сообщению на территориях России, Беларуси, Украины, стран СНГ, Балтии и ряда других государств. За период с 2020 по 2023 год финская компания скопила задолженность перед российским партнёром в размере 272,12 тысячи долларов.

Несмотря на претензии российской стороны о возврате долгов, ответа от финского контрагента получено не было, вследствие чего дело дошло до арбитражного суда. Размер компенсаций был сокращён судом из-за пропуска сроков подачи исковых заявлений, хотя факт существования задолженности был признан ответчиком.

Ранее мы сообщили о том, что российский суд ограничил зарубежные иски дочерней компании Uniper.

Фото: Pxhere