Российский суд ограничил зарубежные иски дочерней компании Uniper

Газпром экспорт добился запрета разбирательства с Uniper за пределами РФ.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск компании "Газпром экспорт" и запретил дочерней структуре немецкой энергетической группы Uniper продолжать судебные разбирательства за пределами России. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Суд рассмотрел заявление "Газпром экспорт" о необходимости запретить компании Lubmin-Brandov Gastransport GmbH участвовать в арбитражном разбирательстве при Международной торговой палате в Женеве. Российская сторона указала на недопустимость рассмотрения спора в иностранной юрисдикции.

Инстанция полностью удовлетворила требования истца. Суд постановил запретить Lubmin-Brandov Gastransport GmbH продолжать или инициировать судебные процедуры за рубежом в отношении "Газпром экспорт". В случае неисполнения решения суда с ответчика подлежит взысканию штраф в размере €45,2 млн. Дополнительно суд обязал компанию уплатить государственную пошлину в размере 50 тыс. рублей. Lubmin-Brandov Gastransport GmbH является владельцем 20% газопровода OPAL, который соединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Западной Европы. Оставшиеся 80% газопровода принадлежат компании GASCADE Gastransport GmbH, которая ранее входила в структуру "Газпрома" и осуществляет техническую эксплуатацию OPAL.

Фото: Piter.TV