Арбитраж просит признать банкротом строителей магистрали Москва – Петербург

С начала года к компании предъявлено около 40 исков.

Арбитраж просит признать банкротом компанию "Мостоотряд №75", которая строит магистраль Москва – Петербург. Об этом сообщает "Фонтанка".

Известно, что с начала текущего года к компании предъявлено около 40 исков. Среди "недовольных" компаний - "Техносфера". Организация подала иск на 300 миллионов рублей. По словам представителя компании, "Мостоотряда№75" не исполнил договорный подряд. Практически все заявители недовольны выполненными работами.

Следующее заседание пройдет 25 июня.

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