Грабитель в маске попытался ограбить Аптеку

Фармацевтам удалось отбиться от нападающего.

В субботу, 19 октября, неизвестный попытался ограбить аптеку. При попытке ограбления преступник был в маске и угрожал ножом. Сотрудники смогли оказать сопротивление, из-за чего грабитель сбежал. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по России и Ленобласти.

В полицию тут же обратились с заявлением о попытке ограбления. По словам 21 летнего потерпевшего, преступление произошло в 19:50 в аптеке на Ленинском проспекте в Красносельском районе.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело о разбое по части 2 статьи 162 УК РФ. Личность преступника пока не установлена

Ранее мы сообщали, что в Волховском районе неизвестный обокрал отделение связи.

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