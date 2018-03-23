Аптеки "Лекоптторг" и Родник здоровья" в Петербурге стали собственностью сети "36,6"

Всего компания приобретёт 170 аптек и складов.

Сеть аптек "36,6" (бренды "36,6" и "Горздрав") выкупила аптеки "ЛекОптТорг" и "Родник здоровья" в Северной столице и Ленобласти. Об этом пишет издание "Коммерсантъ".

Всего компания приобретёт 170 аптек и складов. При этом бренды и персонал двух аптек менять не будут. Так отмечает глава DSM Group Сергей Шуляк, сумму сделки оценивают в сумму от 6 до 8 млрд рублей.

Добавим, что до этого "36,6" принадлежало 230 аптек на территории Петербурга и примерно 2 тыс. точек в десяти российских регионах.

Ранее мы сообщили о том, что холдинг "Норебо" намерен забрать у Северной верфи часть недостроенных траулеров.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)