Холдинг "Норебо" намерен забрать у Северной верфи часть недостроенных траулеров

Между сторонами было заключено соглашение на строительство серии из десяти судов, шесть уже находятся на плаву. К строительству других четырёх пока не приступили.

Рыбопромышленный холдинг "Норебо" намерен забрать несколько недостроенных траулеров у завода "Северная верфь". Об этом сообщил "Деловой Петербург", ссылаясь на гендиректора петербургской верфи Игоря Орлова.

Известно, что между сторонами было заключено соглашение на строительство серии из десяти судов, шесть уже находятся на плаву. К строительству других четырёх пока не приступили, поскольку стоимость каждого из них выросла на треть после внесённых в проекты доработок. Орлов уточнил, что попытки проиндексировать их оказались неудачными.

Другой причиной сильной задержки строительства является ожидание государственной поддержки.

Ранее мы сообщили о том, что в Петроградском районе территорию бывшей трикотажной фабрики застроят жильем.

Фото: nordsy.spb.ru