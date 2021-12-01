В Петроградском районе территорию бывшей трикотажной фабрики застроят жильем

Проектом займется холдинг АAG.

На территории бывшей трикотажной фабрики "Красное знамя" в Петроградском районе между Большой Разночинной и Пионерской улицами построят жилье. Соответствующее разрешение выдал Госстройнадзор до 28 октября 2028 года. Об этом пишет "Деловой Петербург" 13 октября.

Проектом займется холдинг АAG. Возведут новые дома, а сохранившиеся производственные здания реконструируют. Стоимость сделки составит 2 млрд рублей.

Кроме того, предусмотрено создание торгово-развлекательного променада с ресторанной улицей и фуд-холлом. Он заявлен застройщиком как "точка притяжения городского масштаба".

"Красное знамя" не работает с 2000-х годов. С того момента площади фабрики распродали девелоперам.

Ранее мы рассказывали о том, что Калининскую овощебазу не будут застраивать жильем.

Фото: Википедия