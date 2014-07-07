В Петербурге восстановят исторический детский сад на территории бывшей фабрики "Красное знамя"

Исторический корпус, построенный в 1930-х годах под руководством архитектора Эрнста Мендельсона, когда-то уже выполнял ту же функцию — здесь в 1938 году работал детский сад для детей сотрудников фабрики.

В Петербурге согласован проект реставрации здания детского сада на территории бывшей фабрики "Красное знамя". Здание на улице Пионерской, 53, является объектом культурного наследия и станет частью нового квартала AVANT.

Как отметил портал "Строительный Петербург", исторический корпус, построенный в 1930-х годах под руководством архитектора Эрнста Мендельсона, когда-то уже выполнял ту же функцию — здесь в 1938 году работал детский сад для детей сотрудников фабрики. Теперь здание снова приспособят под дошкольное учреждение. Площадь будущего детского сада составит 2178 квадратных метров, завершить работы планируется к середине 2026 года.

Фото: М.Г.Прайват Реконстракшн

По словам руководителя проектной группы Максима Филиповича, специалисты стремятся максимально сохранить подлинный облик постройки. В ходе проектирования удалось освободить фасады от поздних наслоений и восстановить оригинальные архитектурные пропорции. Главная сложность заключалась в том, чтобы адаптировать здание конструктивистской эпохи под современные санитарные и технические нормы.

Проект стал частью редевелопмента бывшей промышленной территории, который ведёт девелопер AAG. В квартале AVANT планируется объединить современные жилые корпуса и отреставрированные исторические здания, создав новое городское пространство площадью 3,7 гектара.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)