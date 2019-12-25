Калининскую овощебазу не будут застраивать жильем

Комиссия по подготовке изменений в генплан рассмотрела несколько соответствующих заявок.

Власти Петербурга не согласовали застройку Калининской овощебазы на проспекте Непокоренных, 63, жилыми домами. Об этом пишет "Деловой Петербург" в пятницу, 8 сентября.

Комиссия по подготовке изменений в генплан рассмотрела несколько соответствующих заявок. Территория поделена между АО "Норд-Овощ" и АО "Конкурент Холдинг". Первый собственник просил 21,32 га для ЖК, второй же предлагал сделать участок производственным. Выбор пал на инициативу АО "Конкурент Холдинг".

Ранее на Piter.TV: территорию петербургского завода "Петрохолод" застроят жильем.

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