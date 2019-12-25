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Калининскую овощебазу не будут застраивать жильем
Сегодня, 22:27
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Калининскую овощебазу не будут застраивать жильем

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Комиссия по подготовке изменений в генплан рассмотрела несколько соответствующих заявок.

Власти Петербурга не согласовали застройку Калининской овощебазы на проспекте Непокоренных, 63, жилыми домами. Об этом пишет "Деловой Петербург" в пятницу, 8 сентября.

Комиссия по подготовке изменений в генплан рассмотрела несколько соответствующих заявок. Территория поделена между АО "Норд-Овощ" и АО "Конкурент Холдинг". Первый собственник просил 21,32 га для ЖК, второй же предлагал сделать участок производственным. Выбор пал на инициативу АО "Конкурент Холдинг".

Ранее на Piter.TV: территорию петербургского завода "Петрохолод" застроят жильем.

Фото: Pxhere

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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