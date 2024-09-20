Дворцовый мост будет разведен под увертюру к опере "Руслан и Людмила"в выходные

Ночью с 20 на 21 и с 21 на 22 сентября Дворцовый мост будет разведен под симфонический плейлист.

Жители и гости Петербурга смогут насладиться музыкальным шоу "Поющие мосты" в ближайшие выходные, пишет "Петербургский дневник".

Ночью с 20 на 21 и с 21 на 22 сентября Дворцовый мост будет разведен под симфонический плейлист. Шоу откроется исполнением "Гимна Великому городу" Рейнгольда Глиэра. Затем прозвучат первая часть "Концерта для фортепиано с оркестром №1" Петра Чайковского, "Вечерняя песня" Василия Соловьева-Седова и увертюра к опере "Руслан и Людмила" Михаила Глинки. Шоу будет сопровождаться лазерной проекцией.

Напомним, что проект "Поющие мосты" осуществляется с 2016 года при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ. Начало формы

Фото: Piter.TV