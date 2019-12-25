Финал Открытого конкурса композиторов пройдет в Петербурге

Конкурс композиторов, который проводится уже 17 лет, стал известным далеко за пределами России и считается одним из наиболее престижных музыкальных конкурсов в стране.

В Петербурге состоится финальный этап и церемония награждения победителей XVIII Открытого конкурса композиторов имени А. П. Петрова в категориях "Симфоническая музыка" и "Берег надежды". События пройдут 20 и 21 сентября в Большом и Малом залах Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича, пишет spb.aif.ru.

Конкурс композиторов, который проводится уже 17 лет, стал известным далеко за пределами России и считается одним из наиболее престижных музыкальных конкурсов в стране. Основная его цель – выявление новых талантов. Конкурс открыт для всех желающих, независимо от возраста, образования и места проживания.

Вступление для участия в конкурсе не требуется, и он состоит из трех туров, начиная с марта и заканчивая сентябрем. Победитель в категории "Симфоническая музыка" получает премию в размере 150 тысяч рублей и звание лауреата. В категории "Берег надежды" победителю присуждается премия в размере 100 тысяч рублей и титул лауреата.

Фото: Представлено организаторами