Петербургский апрель в этом году стал одним из самых холодных с начала века

Среднемесячная температура за этот период составила всего + 4,2 градуса.

В пятницу, 1 мая, стало известно, что апрель в этом году в Петербурге стал одним из самых холодных с начала 19 века. Об этом на своей странице в facebook рассказал Михаил Леус, ведущий специалист погодного центра "Фобос".

Среднемесячная температура за этот период составила всего + 4,2 градуса. Самым холодным днем синоптики считают 1 апреля. В этот день средняя температура в городе на Неве достигла отрицательных значений. Самым теплым днем можно считать 7 апреля: именно в этот четверг столбик термометра поднялся до отметки + 18,3 градуса.

Ранее мы писали, что гидрометцентр назвал регионы, где в мае будет теплее всего.

Фото: Pixabay