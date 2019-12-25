Большее количество отмененных петербургских концертов насчитали в апреле

В апреле отменили 159 концертов.

Во вторник, 15 декабря, выяснилось, сколько концертов отменили в Петербурге за время пандемии. Лидирует апрель, сообщили журналисты издания Peterburg2.

В апреле отменили 159 концертов, в марте – 117, в мае всего 45. Напомним, что губернатор подписал постановление о запрете массовых мероприятий с числом участников более тысячи человек с 16 марта. С 19 марта запрет был ужесточен: запретили мероприятия с участием не более 50 человек. С 30 марта ввели режим самоизоляции. Этим и обусловлено количество отмененных мероприятий.

Осенью, несмотря на прирост заболеваний, несостоявшихся событий в разы меньше. Это связано не только с тем, что концерты проводят, но и с тем, что мероприятия переносят на другие даты, а не отменяют. Кроме того, начали планировать меньше событий.

С марта до конца текущего года в Петербурге отменили или перенесли более 700 концертов.

Ранее мы писали, что каждый второй петербуржец ходит на работу с признаками ОРВИ.

Фото: Pixabay