Каждый второй петербуржец ходит на работу с признаками ОРВИ

Чаще всего на работу с простудой ходят специалисты в сферах административного персонала, строительства, бухгалтерии, финансисты и медики.

Аналитики службы исследований hh.ru выяснили, какая доля петербуржцев продолжает ходить на работу с признаками ОРВИ. Опрос показал, что каждый второй житель города отказывается брать больничный при простуде, однако если болезнь протекает без повышенной температуры.

Чаще всего на работу с признаками ОРВИ ходят специалисты в сферах административного персонала, строительства, бухгалтерии, а также финансисты и медики. При этом медицинские работники чаще берут больничный, чем представители других профессий.

Согласно полученным результатам, каждый пятый петербуржец готов или скорее согласится сделать вакцину от коронавируса. Более положительно к прививке относятся соискатели старше 45 лет. Однако больше трети опрошенных респондентов сомневаются в эффективности вакцины.

Ранее стало известно, сколько человек привили от коронавируса в Петербурге.

Фото: pixabay.com