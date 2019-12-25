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Каждый второй петербуржец ходит на работу с признаками ОРВИ
Сегодня, 14:31
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Alena_Zinovieva

Каждый второй петербуржец ходит на работу с признаками ОРВИ

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Чаще всего на работу с простудой ходят специалисты в сферах административного персонала, строительства, бухгалтерии, финансисты и медики.

Аналитики службы исследований hh.ru выяснили, какая доля петербуржцев продолжает ходить на работу с признаками ОРВИ. Опрос показал, что каждый второй житель города отказывается брать больничный при простуде, однако если болезнь протекает без повышенной температуры.

Чаще всего на работу с признаками ОРВИ ходят специалисты в сферах административного персонала, строительства, бухгалтерии, а также финансисты и медики. При этом медицинские работники чаще берут больничный, чем представители других профессий.

Согласно полученным результатам, каждый пятый петербуржец готов или скорее согласится сделать вакцину от коронавируса. Более положительно к прививке относятся соискатели старше 45 лет. Однако больше трети опрошенных респондентов сомневаются в эффективности вакцины.

Ранее стало известно, сколько человек привили от коронавируса в Петербурге.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, признаки орви, простуда
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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