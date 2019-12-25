Стало известно, сколько человек привили от коронавируса в Петербурге

До конца недели в Петербурге откроют 12 прививочных пунктов, и ещё 56 до конца 2020 года.

В Петербурге от коронавируса привили уже 254 человека. Во вторник, 15 декабря, ожидается ещё 1000 доз вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" из Новосибирска. Об этом сообщил первый зампредседателя Комздрава Петербурга Андрей Сарана.

До конца недели в Петербурге откроют 12 прививочных пунктов, и ещё 56 до конца 2020 года.

Как отметил Сарана, 254 привитых человека чувствуют себя хорошо, у них уже возникает иммунитет. Есть единичные случаи повышения температуры до 38,5.

Эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%.