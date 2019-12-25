Апраксин двор частично готовятся сдать в аренду

Около 80% представленных на торгах объектов предназначены для торговли.

АО "Фонд имущества Санкт-Петербурга" намерено сдать в аренду 9 зданий Апраксина двора. Как сообщило издание "Деловой Петербург", всего подведомственная городу организация разместила 29 лотов, общая площадь которых составляет 12,5 тыс. кв.м.

В частности, будущим арендаторам предлагаются 9 зданий. 80% из выставленных объектов предназначены для торговли, остальные 20% могут быть использованы для размещения складов и офисов.

Ожидается, что победитель конкурса сможет заключить контракт на 3 года. Следующий этап торгов включит в себя ещё 53 лота на площади свыше 34 тыс. кв. м.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург поддержал ещё десять негосударственных театров.

Фото: Piter.TV