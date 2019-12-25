Apple запретила игры про коронавирус

Компания будет критически оценивать все новые приложения.

Компания Apple на своем официальном сайте обратилась к разработчикам в связи с пандемией коронавируса. Компания не препятствует распространению приложений на эту тему от компетентных организаций.

"AppStore всегда должен быть безопасным и надежным местом для загрузки приложений пользователями. Сейчас это обязательство приобретает особое значение, поскольку мир борется с пандемией коронавируса. Мы критически оцениваем приложения, чтобы убедиться, что их источники данных заслуживают доверия, и что разработчики, представляющие эти приложения, принадлежат признанным организациям, которые занимаются вопросами здравоохранения. Также к ним относятся компании, обладающие глубокими знаниями в области здравоохранения, медицинские и образовательные учреждения. Развлекательные или игровые приложения на тему коронавируса запрещены" - сообщается в официальном заявлении компании.

Напомним, что 27 февраля Apple удалила из своего магазина в Китае приложение Plague Inc - симулятор, в котором игрок должен заражать людей болезнью.

Фото: Apple.com