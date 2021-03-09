Разработчики рассказывали, что раньше в WebKit была проблема с повреждением памяти.

Apple выпустила обновления iOS 14.4.1 и iPadOS 14.4.1 со срочным исправлением. Сообщается, что это поможет исправлять ошибки в WebKit, движке рендеринга Safari.

Раньше это могло привести к выполнению произвольного вредоносного кода — и при обработке злонамеренно созданного контента.

Разработчики рассказывали, что раньше в WebKit была проблема с повреждением памяти. Теперь, благодаря обновлению, эту проблему удалось решить.

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Видео: YouTube / iDeviceHelp