Каждый пятый корпоративный клиент Сбербанка в СЗФО выбирает бизнес-карту без пластика

Сбер предоставил новую услугу для своих корпоративных клиентов. Теперь у них появилась возможность отказаться от пластиковых карт в пользу цифровых. Об этом сообщается на официальном сайте банка.
За первые три дня с момента запуска сервиса в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) было выпущено 20% карт без пластикового носителя.
Цифровую карту можно заказать в интернет-банке СберБизнес. Пока она доступна только для клиентов СЗФО, в течение месяца сервис заработает по всей стране.
Бизнес-карта без пластика активируется в течение одного дня с момента выпуска. В планах – сократить этот срок до 30 минут. Клиент получает СМС с реквизитами, после чего можно пользоваться картой. Для этого нужен смартфон, умные часы или любое другое устройство с поддержкой технологии NFC.
Цифровые карты не только проще, удобнее и дешевле пластиковых. Отказ от пластика — это прежде всего забота об окружающей среде, одна из важнейших ценностей Сбера. Мы снижаем потребление бумаги и пластика сами и поддерживаем подобные стремления у своих клиентов.
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка
Бизнес-карту без пластика сложно похитить, невозможно потерять, ее обслуживание обходится клиенту дешевле. Выбрать тип карты необходимо в момент ее выпуска. Впоследствии можно заказать обычную карту с пластиковым носителем. Подробнее о цифровой бизнес-карте вы можете прочитать на сайте Сбера.
Ранее мы писали, что жители СЗФО сэкономили со Сбербанком более 1,3 тонны пластика в 2020 году.
Фото: sberbank.ru
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