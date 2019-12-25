Каждый пятый корпоративный клиент Сбербанка в СЗФО выбирает бизнес-карту без пластика

За первые три дня с момента запуска сервиса в регионе было выпущено 20% карт без пластикового носителя.

Сбер предоставил новую услугу для своих корпоративных клиентов. Теперь у них появилась возможность отказаться от пластиковых карт в пользу цифровых. Об этом сообщается на официальном сайте банка.

За первые три дня с момента запуска сервиса в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) было выпущено 20% карт без пластикового носителя.

Цифровую карту можно заказать в интернет-банке СберБизнес. Пока она доступна только для клиентов СЗФО, в течение месяца сервис заработает по всей стране.

Бизнес-карта без пластика активируется в течение одного дня с момента выпуска. В планах – сократить этот срок до 30 минут. Клиент получает СМС с реквизитами, после чего можно пользоваться картой. Для этого нужен смартфон, умные часы или любое другое устройство с поддержкой технологии NFC.

Цифровые карты не только проще, удобнее и дешевле пластиковых. Отказ от пластика — это прежде всего забота об окружающей среде, одна из важнейших ценностей Сбера. Мы снижаем потребление бумаги и пластика сами и поддерживаем подобные стремления у своих клиентов. Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Бизнес-карту без пластика сложно похитить, невозможно потерять, ее обслуживание обходится клиенту дешевле. Выбрать тип карты необходимо в момент ее выпуска. Впоследствии можно заказать обычную карту с пластиковым носителем. Подробнее о цифровой бизнес-карте вы можете прочитать на сайте Сбера.

Ранее мы писали, что жители СЗФО сэкономили со Сбербанком более 1,3 тонны пластика в 2020 году.

Фото: sberbank.ru