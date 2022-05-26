Apple собирается выпустить отдельное приложение Siri

Американская компания Apple собирается выпустить отдельное приложение голосового ассистента Siri в составе будущих операционных систем iOS 27 и macOS 27. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники внутри компании.

Обновленный Siri представят в июне нынешнего года на ежегодной конференции WWDC 2026. Интерфейс приложения претерпит значительные изменения. Отмечается, что в тестируемой версии ассистент интегрирован в верхнюю часть экрана в область Dynamic Island. После его активации появляется строка "Искать или спросить".

Также отмечается, что новый формат Siri предполагает более тесную интеграцию с текстовыми запросами. Интерфейс ассистента будет приближен к логике современных ИИ-чат-ботов.

