Apple собирается выпустить отдельное приложение Siri
Сегодня, 13:51
d_s_sarkisov

Его представят в июне нынешнего года на ежегодной конференции WWDC 2026.

Американская компания Apple собирается выпустить отдельное приложение голосового ассистента Siri в составе будущих операционных систем iOS 27 и macOS 27. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники внутри компании.

Обновленный Siri представят в июне нынешнего года на ежегодной конференции WWDC 2026. Интерфейс приложения претерпит значительные изменения. Отмечается, что в тестируемой версии ассистент интегрирован в верхнюю часть экрана в область Dynamic Island. После его активации появляется строка "Искать или спросить".

Также отмечается, что новый формат Siri предполагает более тесную интеграцию с текстовыми запросами. Интерфейс ассистента будет приближен к логике современных ИИ-чат-ботов.

Ранее мы сообщали, что Apple внесла две модели iPhone в список устаревших устройств.

Фото: pxhere.com

