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Apple предупредила сервисные центры о дефиците iPhone для замены

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Дефицит сохранится в следующие две-четыре недели.

Apple предупредила сервисные центры о дефиците iPhone для замены. Об этом сообщили в агентстве Bloomberg со ссылкой на представителей компании.

Нехватка запчастей объясняется проблемами в цепочке поставок. Нарушения связаны с распространением в Китае коронавируса. Дефицит ориентировочно будет наблюдаться от 2 до 4 недель. Сотрудникам техподдержек придется предлагать клиентам смартфон на временную замену. Эта опция будет доступна как и при личном обращении, так и через почту.

Ранее Apple заплатит до 500 млн долларов за замедление iPhone.
 

Теги: apple, iphone, гаджеты, технологии
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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