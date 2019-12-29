Дефицит сохранится в следующие две-четыре недели.

Apple предупредила сервисные центры о дефиците iPhone для замены. Об этом сообщили в агентстве Bloomberg со ссылкой на представителей компании.

Нехватка запчастей объясняется проблемами в цепочке поставок. Нарушения связаны с распространением в Китае коронавируса. Дефицит ориентировочно будет наблюдаться от 2 до 4 недель. Сотрудникам техподдержек придется предлагать клиентам смартфон на временную замену. Эта опция будет доступна как и при личном обращении, так и через почту.

Ранее Apple заплатит до 500 млн долларов за замедление iPhone.

