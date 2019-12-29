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Apple заплатит до 500 млн долларов за замедление iPhone

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На такой шаг компания пошла, чтобы избежать многочисленных судебных тяжб с пользователями.

Компания Apple выплатит потратит на выплаты владельцам старых IPhone 500 млн долларов. Об этом сообщили Reuters.

На такой шаг компания пошла, чтобы избежать многочисленных судебных тяжб с пользователями. В 2019 году владельцы шестых и седьмых моделей с 10 iOs подали на них в суд. Они обвинили компанию в сознательном замедлении устройств через прошивку. По их мнению, компания таким образом компания стимулировала их купить более новый смартфоны. 

Apple свою вину признали и согласились выплатить компенсацию. По предварительным подсчетам каждый пострадавший получит по 25 долларов. 

Видео: YouTube / Apple User, Алло

Теги: apple
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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