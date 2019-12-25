В России такой аккумулятор пока нельзя купить.

Компания Apple представила внешний аккумулятор для линейки iPhone 12. Его можно прикрепить к устройству с помощью магнита. Устройство назвали MagSafe Battery Pack.

Отмечается, что такой аккумулятор стоит 9490 рублей. Однако в России его пока нельзя купить.

Аккумулятор совместим с iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Купить его можно пока только на официальном сайте компании. Заказы принимаются уже принимаются.

Ранее мы писали, что компании Johnson & Johnson и AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом прорабатывают возможность изменения своих вакцинот коронавируса.

Фото: apple.com