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Apple представила внешний аккумулятор для линейки iPhone
Сегодня, 14:10
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Apple представила внешний аккумулятор для линейки iPhone

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В России такой аккумулятор пока нельзя купить.

Компания Apple представила внешний аккумулятор для линейки iPhone 12. Его можно прикрепить к устройству с помощью магнита. Устройство назвали MagSafe Battery Pack.

Отмечается, что такой аккумулятор стоит 9490 рублей. Однако в России его пока нельзя купить.

Аккумулятор совместим с iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Купить его можно пока только на официальном сайте компании. Заказы принимаются уже принимаются.  

Ранее мы писали, что компании Johnson & Johnson и AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом прорабатывают возможность изменения своих вакцинот коронавируса. 

Фото: apple.com 

Теги: apple, iphone 12, внешний аккумулятор для iphone
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Лента новостей,

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