В Apple задумались о пересмотре политики обозначения спорных территорий из-за Крыма

Разработчики предположили, что проблему можно решить с помощью введения специальных обозначений для спорных территорий.

Американская корпорация Apple задумалась о пересмотре политики обозначения спорных территорий из-за Крыма. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-секретаря компании Труди Мюллера.

Накануне в приложении "Погода", Крым стал обозначаться как территория России. Это вызвало волну негодования Украины. Корпорация пообещала решить ситуацию, опираясь на международное право и законы. Специалисты прорабатывают алгоритм, который позволит решить ситуацию. В корпорации предложили внести специальные обозначения для спорных территорий.

Однако украинские парламентарии посчитали, что конкуренты похитили разработки корпорации и призвали население отказаться от продукции Apple.

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