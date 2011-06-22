Apple TV представил трейлер военной драмы "Властелины воздуха"

Премьера сериала состоится 26 января 2024 года.

Стриминговый сервис Apple TV+ представил трейлер сериала "Властелины воздуха". Продюссерами проекта выступили Стивен Спилберг и Том Хэнкс.

Сюжет основан на одноименном романе Дональда Миллера. В сериале покажут историю американских и британских летчиков, которые объединяются в бригады бомбардировщиков во время Второй мировой войны.

В главных ролях сыграли Остин Батлер, Билл Скарсгард, Барри Кеоган и другие. Премьера сериала состоится 26 января 2024 года. Всего запланировано девять эпизодов.