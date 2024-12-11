Мировая премьера состоится 22 января.

Стриминговый сервис Apple TV представил трейлер сериала "Опасные числа". Режиссером проекта выступил Стив Томпсон.

Сюжет расскажет историю талантливого математика, который открывает способ получить доступ к любому компьютеру с помощью последовательности чисел. Однако вскоре на героя устраивают охоту, и его берет под защиту сотрудница спецслужб.

В главных ролях сыграли Лео Вудалл и Квинтесса Суинделл. Мировая премьера состоится 22 января.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер боевика "Мастер".

Видео: YouTube / Apple TV