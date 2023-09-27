Apple TV представил трейлер сериала "Энфилдский полтергейст"

Премьера сериала состоится 27 октября.

Стриминговый сервис Apple TV+ представил трейлер документального сериала "Энфилдский полтергейст".

Проект расскажет о пугающем явлении, которое пытались зафиксировать в Лондоне в 1970-х. Речь идет о странном движении мебели в доме, которое заметили его жители. Об этом явлении было снято множество фильм и телепрограмм. В синопсисе к трейлеру отмечается, что "этот загадочный случай навсегда изменил представление о сверхъестественном".

Главные роли играют Пола Бенсон, Дэниел Ли, Шарлотта Миллер. Премьера сериала состоится 27 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер боевика "Аргайл" с Генри Кавиллом.

Видео: YouTube / Apple TV