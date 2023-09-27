Вышел трейлер боевика "Аргайл" с Генри Кавиллом

Премьер состоится 2 февраля 2024 года.

Кинокомпания Universal Pictures представила трейлер боевика "Аргайл" . Режиссером проекта выступил Мэттью Вон.

Сюжет расскажет историю автора шпионских романов, который на самом деле является шпионом мирового класса, страдающий амнезией. Он возвращает свои воспоминания и навыки, чтобы разобраться с загадочной организацией подразделение, в которой раньше работал сам.

В фильме снялись Генри Кавилл, Сэм Рокуэлл, Сэмюэл Л. Джексон, Джон Сина и другие. Премьер состоится 2 февраля 2024 года.

Ранее Netflix представил трейлер документального сериала Стивена Спилберга "Жизнь на нашей планете".

Видео: YouTube / Universal Pictures UK