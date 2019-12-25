Апартаменты Екатерины II в Царском Селе отреставрируют к 2022 году

Убранство было полностью утрачено в годы Великой Отечественной войны.

В четверг, 1 октября, стало известно о том, что в Царском Селе намерены отреставрировать апартаменты Екатерины II к 2022 году. Об этом заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

Отмечается, что специалисты намерены воссоздать внутреннее убранство интерьеров Зубовского флигеля. Их спроектировал в XVIII веке Чарльз Камерон и Джакомо Кваренги.

Напомним, что убранство личных апартаментов императрицы Екатерины II было утрачено в годы Великой Отечественной войны.

Ранее мы сообщали о том, что первый день октября в Петербурге будет теплым и без осадков.

Фото:Piter.TV