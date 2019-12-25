Налоговая реформа ускорила вывод апарт-отелей на петербургский рынок

Себестоимость объектов будет увеличена с 1 января 2024 года, когда будет введён НДС для застройщиков.

За III квартал 2023 года девелоперам удалось ускорить вывод апарт-отелей на рынок недвижимости Северной столицы. Об этом сообщил РБК , ссылаясь на директора консалтингового центра "Петербургская недвижимость" Ольгу Трошеву.

Судя по данным экспертов, в период с января по сентябрь 19 новых апарт-отелей в городе были выведены на продажу. Их общий объём составил 3,7 тыс. юнитов.

Ситуации поспособствовали как растущий спрос со стороны покупателей, так и недавняя налоговая реформа. В результате девелоперы стремятся получить разрешения на строительство до конца года. Себестоимость объектов будет увеличена с 1 января 2024 года, когда будет введён НДС для застройщиков.

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