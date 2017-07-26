Самый дорогой особняк в России был обнаружен в Петербурге за 2 млрд рублей

Кроме того, второй по стоимости особняк тоже находится в Северной столице на Каменном острове.

В Петербурге был найден особняк за 2 млрд рублей, находящийся между Галерной улицей и Английской набережной. Он является самым дорогим в России, рассказали в пресс-службе федеральной базы недвижимости Restate.ru 5 октября.

Речь идет не об одном здании, а сразу о четырех. Их общая площадь составляет 15 тыс. "квадратов". Большая часть особняка имеет охранный статус. Изначально его владелец планировал организовать здесь небольшой отель, но этого не случилось.

Кроме того, второй по стоимости особняк тоже находится в Северной столице на Каменном острове. Его цена – 1,75 млрд рублей, а общая площадь – 1,4 тыс. "квадратов".

В рейтинге появились вилла в Сочи за 900 млн рублей, и коттеджи в Краснодаре за 550 млн и Москве за 380 млн.

Ранее на Piter.TV: особняк Брусницыных на Кожевенной линии законсервируют.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)