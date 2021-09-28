Особняк Брусницыных на Кожевенной линии законсервируют

Информации о дальнейшем приспособлении и использовании объекта нет.

Особняк Брусницыных на Кожевенной линии, 27, уже несколько лет стоит в заброшенном состоянии. Сейчас власти города решают его дальнейшую судьбу.

Как рассказали "Петербургскому дневнику" в филиале Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК), 21 апреля был заключен договор на выполнение работ по разработке проекта первоочередных противоаварийных и консервационных работ.

Информации о дальнейшем приспособлении и использовании объекта у АУИПИК нет.

К слову, депутат Государственной думы РФ Михаил Романов ранее предложил открыть в особняке третий городской дворец бракосочетания. Однако для этого особняк должен быть передан в собственность Санкт-Петербурга.

Ранее на Piter.tv: Ореховую гостиную в особняке Половцева восстановят к 2024 году.

Фото: Петербургский дневник (Дмитрий Фуфаев)