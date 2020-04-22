Экскурсия по особняку Брусницыных

Экскурсию по особняку Брусницыных проведут 23 июня. Начало – в 16:00, 17:30 и 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

Особняк купцов Брусницыных – уникальный архитектурный памятник на Васильевском острове. За строгим фасадом скрываются изысканные интерьеры конца XIX века, созданные в духе русской эклектики. Их автор – архитектор Анатолий Ковшаров.

Во время экскурсии гости увидят сохранившиеся интерьеры: Белый танцевальный зал с богатым декором, знаменитое "зеркало Дракулы", парадную столовую в стиле позднего Возрождения, мавританскую курительную комнату, гостиную в стиле рококо с оригинальным штофом XIX века, Зимний сад и парадную лестницу.

Фото: osobnyak-brusnicynyh.ru