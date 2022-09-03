Ореховую гостиную в особняке Половцева восстановят к 2024 году

В особняке Половцева продолжат работы по реставрации Ореховой гостиной, которая пострадала при пожаре. Об этом пишет издание "МК в Питере".
Последний раз реставрировать гостиную пытались 11 лет назад: тогда был укреплён фундамент, частично отреставрированы парадные интерьеры, заменена кровля и произведено остекление крыши. Работам помешало возгорание, которое произошло в 2018 году. Последствия пожара предстоит устранить в наши дни.
Реставрацию проведут при поддержке Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Северной столице.
Ранее мы сообщили о том, что
Фото: ВКонтакте / Особняк А.А.Половцова (Дом архитектора)
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