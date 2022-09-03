Ореховую гостиную в особняке Половцева восстановят к 2024 году

Последний раз реставрировать комнату пытались 11 лет назад.

В особняке Половцева продолжат работы по реставрации Ореховой гостиной, которая пострадала при пожаре. Об этом пишет издание "МК в Питере".

Последний раз реставрировать гостиную пытались 11 лет назад: тогда был укреплён фундамент, частично отреставрированы парадные интерьеры, заменена кровля и произведено остекление крыши. Работам помешало возгорание, которое произошло в 2018 году. Последствия пожара предстоит устранить в наши дни.

Реставрацию проведут при поддержке Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Северной столице.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: ВКонтакте / Особняк А.А.Половцова (Дом архитектора)